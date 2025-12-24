Âè2»Ò½Ð»ºÈ¯É½¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¡¡Ö43ºÐ¤Ë¤·¤Æ»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¡ÄÊì¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¡Ú½Ð»ºÊó¹ð¡ÛÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤È¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂèÆó»Ò¤òÌµ»ö½Ð»º¤·¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£43ºÐ¤Ë¤·¤Æ»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹½÷¤¬°é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤Ï¡¢7·î26Æü¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¹âÎð½Ð»º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Âè1»Ò¤Î»þ¤è¤ê¤âÀº¿À±ÒÀ¸Åª¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«½Ð»º¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë16ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¤Î³ë¾þ¿´¡£
¡¡08Ç¯¤Ë¸µÇÐÍ¥¤ÎÊÒ»³ÎçÍº¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢09Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢23Ç¯8·î¤Ë»ö¼Âº§¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£