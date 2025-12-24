ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¼«¿È¤ÎÉþ¥µ¥¤¥º¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¤Î¸«½Ð¤·¤ËÅÜ¤ê¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÇ¯ËöÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Íº×¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£Ç¯Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡£ÌîÏ¤¤Ï¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°áÎÁÉÊÅ¹¤ÇÌÚÂ¼¤ËÉþ¤ò¸«Î©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈL¥µ¥¤¥º¤ÎÉþ¤òµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¡¢GU¤ÏXL¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤òËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥µ¥¤¥º°ã¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¤¤¤Á¤¤¤Á¤Þ¤¿Ä¾¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»ä¡¢GU¤ÏXL¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌîÏ¤¤Ï¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¿ÀÂÐ±þ¤Ç¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¡Ø¤Õ¡¼¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯Âå¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ØXL¤Î½÷Í¥½õ¤«¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼«¿È¤¬¡ÖXL½÷Í¥¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÊ°¤Ã¤¿¡£
¸«½Ð¤·¤ÇÉþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡Ö»ä¤Ï¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¡ÊÌÚÂ¼¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¸«½Ð¤·¤¬Á´Éô¡ØÌîÏ¤²ÂÂå¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØXL¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÔËþÇúÈ¯¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖXL¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ÝÌ¾¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¡©¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£