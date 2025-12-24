STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»ÃÎ¾²²­¤ÎÍ·Í÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤Ç¡¢±¿¹Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¤Î£³²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢Á¥Çõ¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥Á¤«¤é£µ£·¥È¥ó°Ê¾å¤Î³¤¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¤Ç¤¹¡£

µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ËÅÄÈï¹ð¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´·î¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢ÃÎ¾²²­¤ÇÍ·Í÷Á¥¡Ö¥«¥º¥ï¥ó¡×¤òÄÀË×¤µ¤»¡¢¾èµÒ¾è°÷£²£¶¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£±£²·î£²£´Æü¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿£³²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Á¥Çõ¤ÎÀìÌç²È¤¬½ÐÄî¤·¡¢£µÊ¬¤Î£±¥µ¥¤¥º¤ÎÁ¥¤ÎÌÏ·¿¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³·ë²Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¤ÏÁ¥¤¬£³£¶ÅÙ·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥Á¤«¤é£µ£·¥È¥ó¤Î°Ê¾å¤Î³¤¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¡¢³¤¿å¤ÎÎ®Æþ¤òËÉ¤²¤ÐÄÀË×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤Û¤«ÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Ï¸á¸å£µ»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£