石川の野球ファン「うおおっマジか」「もうひと花咲かせてほしい」　ロッテで11年プレーの29歳右腕…地元で現役続行を決断

地元の石川ミリオンスターズへの入団が決まった前ロッテの岩下大輝(C)産経新聞社

独立リーグ・日本海リーグの石川ミリオンスターズは12月23日、今オフにロッテを戦力外となった岩下大輝の入団を発表した。岩下は星稜高（石川）出身で、2014年ドラフト3位でロッテに入団。2026年は12年ぶりに故郷でプレーする。

【動画】難病手術から復活登板…岩下大輝のロッテ時代の投球をチェック

岩下はプロ4年目の2018年に1軍デビューを果たし、20年には17登板で7勝7敗、翌21年に23登板で8勝8敗と、先発ローテーション投手として活躍。23年には侍ジャパン日本代表予備登録メンバーに選出され、3月7日のオリックスとの強化試合に登板した。

しかし、同年に国指定の難病である胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症と診断され、10月に手術を受けた。24年こそ主に中継ぎとして、2勝0敗、3ホールド、防御率2.91と奮闘したが、プロ11年目の今季は1軍登板がなかった。