¡Ö»üÁ±Ç½¡×¤Î¼ý±×¤«¤é¸òÄÌºÒ³²Åù°ä»ù¤Ë´óÉÕ ¶âÂôÇ½³Ú²ñ54Ç¯Â³¤±¤ë
¡Ö»üÁ±Ç½¡×¤Î¼ý±×¶â¤Î°ìÉô¤¬24Æü¡¢¶âÂôÇ½³Ú²ñ¤«¤éËÌÎ¦¸òÄÌºÒ³²Åù°ä»ù¤ò¤Ï¤²¤Þ¤¹²ñ¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÇ½³Ú²ñ¤Ï1972Ç¯¤«¤é¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»üÁ±Ç½¡×¤Î¼ý±×¶â¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç54Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
24Æü¤Ï¡¢¶âÂôÇ½³Ú²ñ¤Î²¬Ç½µ×Íý»öÄ¹¤é¤¬»öÌ³¶É¤Î¤¢¤ëËÌÎ¦ÊüÁ÷¤òË¬¤ì¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤¼¤ÒÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¼ý±×¶â¤«¤é15Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1969Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖËÌÎ¦¸òÄÌºÒ³²Åù°ä»ù¤ò¤Ï¤²¤Þ¤¹²ñ¡×¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢34À¤ÂÓ54¿Í¤Î°ä»ù¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿´óÉÕ¶â¤ÏÆþ³Ø½Ë¤¤¤ä¿Êµé½Ë¤¤¤Î¤Û¤«¡¢¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£