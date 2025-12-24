¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕÁèÃ¥Àï¡ÛÆâ»³¼·³¤¡¡½¼¼Â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÂçÇÔ¼è¤êÊÖ¤¹ÇòÀ±¥²¥Ã¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖBTSÅÄÉÛ»Ü³«Àß9¼þÇ¯µÇ°¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬¡¢24Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½éÆü10R¡¢Æâ»³¼·³¤¡Ê29¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·È´¤±¤ÆÇòÀ±Ã¥¼è¡£Æ±¤¸¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤¿ÃæÅèÀ¿°ìÏº¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÆâ»³¤È¤Ï¡ËÂ¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾4R¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤ì¤¬¶Á¤¤¤Æ6Ãå¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥é¤Ï¥Î¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¹¡£Â¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¿¡¼¥ó¤Î´¶¤¸¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡Á°ÁöÃÏ¤Î°²²°¡Ê9¡Á13Æü¡Ë¤Ç¤ÏÃË½÷º®¹çÀï¤Ê¤¬¤é¤âÍ½ÁªÆÍÇË¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Î¿·´ü¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë¾¡Î¨5.45¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇA2¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï10R5¹æÄú¤Î1²óÁö¤ê¡£¤¤¤«¤Ë¤â¹¥Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤À¡£