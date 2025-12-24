¡ÚM-1¡ÛÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤Ï·è¾¡¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©»ä¸«¤òÅ¸³«¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤Î¤Ò¤È¤ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡870ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç3ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â¡¢1É¼¤âÆþ¤é¤º¤ËÇÔ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¡£»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þ¤Ç¤Ï¡Ë¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤¬¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¡È1ËÜÌÜ¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÇúÈ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«?¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢Áê¼ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤Ï¥Ü¥±¤¬¤Þ¤´¤Þ¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ï¡¼¥É¤ò¸À¤¦¡£¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬2ËÜÂ³¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ù¤Ï²ø¤·¤¤¿Í´Ö¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¡È¤Þ¤¿¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤À¡¢2ËÜÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Ï¾¯¤·Ë°¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Ü¥±¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï3ÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÈ´·²¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£2ËÜÌÜ¤ÎÊý¤¬¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢1ËÜÌÜ¤Ç¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ï»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬1É¼¤âÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£