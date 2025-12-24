¶ÛµÞÆþ±¡¢ªÄë²¦ÀÚ³«¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡¡´é¤È¿°¤¬¡Ö5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤Æ¡Ä¡×»º¸å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤ËÂè2»Ò¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¡¢´é¤ä¿°¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤ËÉ×¤ÎÂåÉ®¤Ç¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇ¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»º¸å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Â©¶ì¤·¤¹¤®¤ë¡£Äë²¦ÀÚ³«¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤á¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£¤Ï´é½Ð¤·NG¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥Ö¥í¥°¤Ë´é¼Ì¿¿¤Ç¤âºÜ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥«¥á¤Ë¤·¤¿¤é¡¢´é¤¬5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤Æ¡£¿°¤â¤Ê¤¼¤«5ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ï¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£´é¤È¼ó¤Î¶³¦ÀþÌµ¤¤¤°¤é¤¤¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤À¤·¡¢Ã¯¤³¤Î¥Ð¥Ð¥¢¤Ï¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¹¤®¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´é¤È¿°¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¿Ê¬ÉÂ±¡¤Ë¤ï¤¿¤·¤Î¥Ö¥í¥°¸«¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÃÊµ´²Ã¹©¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¡×¤È¼«µÔ¡£¡Ö¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡£¤À¤«¤é´éÌá¤Ã¤¿¤é¤Î¤»¤ë¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö»×¤¤½ÐÍÑ¤Ë¤Ï»£¤Ã¤¿¤è¡£¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎ®¤ìÀ±¡ù¡×¤Î¤¿¤¤¦¤¨¤È16Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯10·î1Æü¤ËÎ¥º§¡£º£Ç¯6·î¤ËºÆº§¤·¡¢Æ±8·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£