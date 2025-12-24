BTS¡¦V¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡õ¥¹¥¸¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¿ÀÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡¡TWS¤È¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤ÎV¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥¹¥¸¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡õ¥¹¥¸¤¬½¸¹ç¡ªÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ê2ËçÌÜ¡Á¡Ë
¡¡V¤Ï¡Ö¥»¥ê¡¼¥Ì¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖCELINE¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤È¤ÎÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¡£3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¤È¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥Æ¤È¥Ü¥´¥à¤È¥¹¥¸¡©¡©¡ª¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¿ÀÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎCELINE¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ó¥Ã¥°¥é¥Ö¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ÎÆó¿Í²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Æ¥Æ¡¢TWS¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
