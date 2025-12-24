YOSHIKI、小学館との和解成立 和解金の有無は開示せず １.１億円の損害賠償求める裁判
X JAPANのYOSHIKIのマネジメントを行う株式会社ジャパンミュージックエージェンシーは、株式会社小学館に対して提起していた謝罪広告等請求事件について、24日付で和解が成立したことを発表した。
事の経緯は、小学館が出版する週刊誌「女性セブン」及びウェブサイト「NEWS ポストセブン」が、2018年から現在まで、ジャパンミュージックエージェンシーがロックバンド「X JAPAN」の各メンバーとの契約において、その報酬の支払いをしていない旨の記事を複数出稿し掲載。ジャパンミュージックエージェンシーは、名誉・信用を毀損（きそん）するものであるとして、23年12月28日、小学館を被告として東京地方裁判所に謝罪広告、記事の削除、及び1億1000万円の損害賠償の支払い等を求める訴訟を提起した。この日、裁判所より和解の打診を受け、双方協議の結果、和解に至った。和解金の有無につきましては秘密保持条項の対象のため開示していない。
＜和解の概要＞
（1）小学館は、当社に対し、小学館発行に係る週刊誌「女性セブン」の7件の記事及び小学館が開設するウェブサイト「NEWS ポストセブン」に掲載した7件の記事において、読者に対して当社が「X JAPAN」のメンバーに対してギャランティーの未払いがあるかのような印象を与えたという指摘を真摯（しんし）に受け止める。
（2）小学館は、ウェブサイト「NEWS ポストセブン」から上記7件の記事を削除し、上記7件の記事を掲載した週刊誌「女性セブン」を、以後、紙媒体及び電子媒体を問わず販売、譲渡、及び公開しない。