¡¡Î©Àî¶¥ÎØ¾ì¤Ç£±·î£´¡Á£·Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡Ê£Ç·¡¦Ë±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡Ë¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤â£Ç·ÀïÀþ¤Î³«Ëë¤Ï¥á¥Ã¥«Î©Àî¡£µÈÅÄÂóÌð¡Ê£³£°¡á°ñ¾ë¡Ë¡¢¿¿¿ù¾¢¡Ê£²£¶¡áÆÊÌÚ¡Ë¡¢»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê£³£²¡áÊ¡°æ¡Ë¡¢²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê£²£·¡á·§ËÜ¡Ë¤Î£ÓÈÉ£´¿Í¤Ë¿¼Ã«ÃÎ¹¡Ê£³£¶¡áÀÅ²¬¡Ë¡¢À¶¿åÍµÍ§¡Ê£³£±¡á»³¸ý¡Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎëÌÚ¸¼¿Í¡Ê£²£¹¡áÅìµþ¡Ë¡¢¹â¶¶ÃÛ¡Ê£³£³¡áÅìµþ¡Ë¤é³ÆÃÏ¶è¤«¤é¶¯¹ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Î©Àî»Ô¸ø±Ä¶¥µ»»ö¶ÈÉô¤Î¿Àºê·Ã»ÒÉôÄ¹¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·½Õ¤é¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë²ÈÂ²ÁØ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È³«ºÅ¤ò£Ð£Ò¡£Î©Àî¶¥ÎØ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤Î¶á¿¹¥«¥Ê¤ÏÃíÌÜÁª¼ê¤ËÃÏ¸µ¤ÎÎëÌÚ¤òµó¤²¡Ö´ØÅì¤Î¶¯¤¤ÌÌ¡¹¤¬Â·¤¦Ãæ¤Ç¡¢º£Àá¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤¬´ØÅì¤ÎÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎµÇ°¤Ç£±Ç¯¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¯¤Þ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê£´Æü¡Ë¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ê£·Æü¡Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ÉÏ¢ÆüÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡££µÆü¤Ë¤Ï¿ÜÅÄÂëÍº»á¤é¤ÎÍ½ÁÛ²ñ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢£·Æü¤Î¿·½ÕÌß¤Þ¤¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¿¹³î¹Ô¡¢Ê¿¸¶¹¯Â¿»á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï£·£´²¯±ß¡£