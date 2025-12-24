ASUS、同社グラボ30周年を記念する「ROG Matrix GeForce RTX 5090」国内向けに発売へ -748,800円
ASUS JAPANは12月24日、同社グラフィックスカードの30周年を記念する限定モデル「ROG Matrix Platinum GeForce RTX(TM) 5090 - ASUS Graphics Cards 30th Anniversary Edition」を日本国内向けに発売すると明らかにした。メーカー想定売価は748,800円。
ASUS、同社グラボ30周年を記念する「ROG Matrix GeForce RTX 5090」国内向けに発売へ -748,800円
ASUS製グラフィックスカードの展開から30周年を記念する限定モデル。すでにグローバル向けには予約受付も始まっていたが、今回日本国内向けの発売が決定した形。クーラー外装はブランドのレガシーも感じさせる仕様で、2基のスタックファンを囲む円形フレームが独自のシルエットを形成。合計4つのファンが強力な冷却能力を実現し、持続的な高負荷状況にも対応できるという。
本体の基板には3オンスの銅層PCBを採用。マザーボードからの給電を行うBTFマザーボードをサポートするほか、従来の12V-2x6ケーブルの接続にも対応。さらに両方を用いることで最大電力消費量を600Wから800Wまで引き上げることが可能で、動作周波数の設定マージンをより広げられるとしている。
ASUS、同社グラボ30周年を記念する「ROG Matrix GeForce RTX 5090」国内向けに発売へ -748,800円
本体の基板には3オンスの銅層PCBを採用。マザーボードからの給電を行うBTFマザーボードをサポートするほか、従来の12V-2x6ケーブルの接続にも対応。さらに両方を用いることで最大電力消費量を600Wから800Wまで引き上げることが可能で、動作周波数の設定マージンをより広げられるとしている。