Snow Man佐久間大介「とある人から貰ったお礼の品」の“贈り主”が話題「アイドル同士でアツい」「もしかして」
【モデルプレス＝2025/12/24】Snow Manの佐久間大介が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。「とある人から貰ったお礼の品」を明かし、話題を集めている。
この日、佐久間は「ちょ、まって、とある人から貰ったお礼の品の中にボールペンも入ってて、誰のペンだろうって思ったらビリビリペンでした。叫んだわ」と投稿した。
すると佐久間と同じくTBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）の火曜レギュラーを務めるタレントのビビる大木も同日に自身のInstagramを更新。出演者との集合ショットを投稿し「野口衣織ちゃんからプレゼントを貰ったら、とんでもねぇモノが入ってたよ！！！」と指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織からの贈り物に驚いたことを明かしていた。
ファンからは「ドッキリみたい（笑）」「トラップすぎる」といったコメントが到着。またビビるの投稿から「もしかして贈り主は衣織ちゃん？」「おもしれー女すぎる」「アイドル同士でアツい」「推しと推し」とビリビリペンを贈ったのは野口ではないかと推測する声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐久間大介、お礼の品の中にビリビリペン「叫んだわ」
ちょ、まって、— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) December 23, 2025
とある人から貰ったお礼の品の中にボールペンも入ってて、誰のペンだろうって思ったらビリビリペンでした。叫んだわ。
◆佐久間大介の投稿に反響
