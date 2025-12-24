Snow Man向井康二、母親に車を購入するも「すごい高級なの選んできた」キンプリ永瀬廉も驚愕
【モデルプレス＝2025/12/24】Snow Manの向井康二が、23日放送のTBS系情報番組「ひるおび！」（毎週月〜金曜あさ10時25分〜）に出演。母親に車を買ったことを明かした。
【写真】Snow Man「どういう状況？」ガチャピン・ちびまる子ちゃん…衝撃的なコスプレ姿
この日、向井は「最近オカンに車を買ったんですよ」と番組内で明かし「車好きなやつ買いって」とその時の様子を振り返った。すると母親は車に詳しくないにもかかわらず「すごい高級車選んできた」と告白。向井は「勘弁してよママ！」と言って笑いを誘った。
共演者のKing ＆ Princeの永瀬廉が「外国の…？」と聞くと向井は「Lのやつ」と明かし、永瀬は「えー！まじ？」とリアクション。向井は「車も知らんから外見だけで選んだら、すごい高いの来たからそれはエグいと。ちょっと下げてくださいと。ちょっと安いの買いました」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆向井康二、母親に車購入
◆向井康二、母親が選んだ車は「Lのやつ」
