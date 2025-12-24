¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡¡¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤È¥³¥é¥Ü¼Â»Ü¡×¤È¥¦¥½...¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼²ñ¼Ò¤¬¼Õºá¡¢¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤º
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î±Ä¶ÈÈÎÇä²ñ¼Ò¤¬¡¢2025Ç¯12·î12Æü¤«¤é¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¿¤Þ¥¢¥ê¢¤¥¿¥¦¥ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿ºÝ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤ÈÆ±¼Ò¤¬¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£23Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ºÅö±Ä¶ÈÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ø¤Ï¡ÖÄ¾¤Á¤Ë¸·½Å¤ÊÃí°Õ¤ò¹Ô¤¦¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×±Ä¶ÈÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÍ¤Ó¡×¤È¤¹¤ë¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î±Ä¶ÈÈÎÇä²ñ¼Ò¤¬¡Ø¤¿¤Þ¥¢¥ê¢¤¥¿¥¦¥ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È2025¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿ºÝ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÍÍ¡¢½µËö¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼ZÍÍ¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µõµ¶¤Î»ö¼Â¤ò¸ì¤ê¡¢·ÀÌó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë±Ä¶È³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¡£20¡¢21Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö½µËö¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
³ºÅö±Ä¶ÈÈÎÇä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¤Á¤Ë¸·½Å¤ÊÃí°Õ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤ª¤è¤Ó»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î12Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤³¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤è¤ê¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾õ¶·¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÖ¶â¤ª¤è¤Ó·ÀÌó²ò½ü¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¼ÕºáÊ¸¤¬Á´¤Æ¤ÈÀâÌÀ¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ä¡Ö¤¿¤Þ¥¢¥ê¢¤¥¿¥¦¥ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È2025¡×¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤í¡×¡Ö¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¡Ù¤Î°ì¸À¤ÇºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï24Æü¡¢³ºÅö¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Î·ÀÌó¿ô¤äµõµ¶¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤Î¼ÕºáÊ¸¤¬Á´¤Æ¤À¤È¤·¡¢¼èºà¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
