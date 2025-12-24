BTS¡¦V¡¢¡ØVOGUE JAPAN¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¾åÈ¾¿È¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿Èþ¤·¤µÈäÏª¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤¬°ìÁØÀ®½Ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡¢´À¤ËÇ¨¤ì¤¿"ÈþÎï¥Ó¥¸¥å"¤Ë¶»¥¥å¥ó
12·î24Æü¡¢V¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE JAPAN¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤ÎV¤Ï¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤¤À¤ë¤²¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶¯Îõ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯»¶¤·¡¢¡È»¨»ï»£±Æ¤Î¥×¥í¡É¤é¤·¤¤ÌÌ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤ÇV¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤»¡¢ÍÅ±ð¤µ¤È¾¯Ç¯Èþ¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡£Çò¹õ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌÜ¤Ä¤¤Ç½ö»ö¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÇØ·Ê¤ÈÂÐÈæ¤µ¤ì¤ëÀ°¤Ã¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ç´¶Ã²¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢V¤¬½êÂ°¤¹¤ëBTS¤ÏÍè¤ë2026Ç¯¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£