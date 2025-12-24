【スタバ新作】恒例の干支マグを発売、2026年は“うま”モチーフのマグやベアリスタも登場

スターバックス コーヒー ジャパンは12月26日から、全国のスターバックス店舗で、毎年恒例となっている干支モチーフのマグカップなど、ニューイヤーグッズを発売する。

干支マグカップをはじめ、新年を記念したアイテムとして、2026年の干支「うま」をモチーフにしたキャニスターや、馬の着ぐるみを着たベアリスタ（スターバックスのクマのキャラクター）など、多彩なグッズを取りそろえる。

なお、オンラインストアでは12月23日20時から先行販売を実施している。

スターバックスコーヒー ニューイヤーグッズ2026

〈ラインアップ紹介（一部抜粋）〉

※価格はすべて税込。

◆ニューイヤーマグうま 355ml（3,050円）

2026年の干支である「うま」を立体的にデザインしたマグカップ。毎年恒例のスターバックス干支マグカップで、レッドとゴールドを基調としている。サイズは、幅13.3×奥行き12.2×高さ9.2cm。

ニューイヤーマグうま 355ml

◆ニューイヤーマグうま 89ml（1,950円）

2026年の干支「うま」が描かれたデミタスカップ。エスプレッソにちょうどよいサイズで、少量を楽しみたい人にも使いやすい。ミニサイズのため場所を取らず、コレクション用途にも適している。サイズは、幅9.5×奥行き6.8×高さ6.4cm。

ニューイヤーマグうま 89ml

◆ニューイヤーキャニスターうま（3,650円）

2026年の干支「うま」が描かれたキャニスター。レッドとゴールドを基調とした華やかなデザインで、蓋の上には馬の着ぐるみを着たベアリスタが座っている。コーヒー豆やティーバッグの保存に便利だという。サイズは、幅9.5×奥行き9.5×高さ18.5cm。

ニューイヤーキャニスターうま

◆ベアリスタうま Mini（2,750円）

馬の着ぐるみを着たベアリスタのミニサイズモデル。たてがみとしっぽには毛足の長い素材を使用し、可愛らしい仕上がりとなっている。クリップパーツ付きで、バッグなどに取り付けることも可能。サイズは、幅10.7×奥行き7.5×高さ15.0cm、全長は18.0cm。

ベアリスタうま Mini

オンラインストア限定アイテムも登場

◆【オンラインストア発売】ステンレスミニボトル アイボリー 355ml（4,800円）

持ち運びやすいコンパクトサイズながら355mlの容量を確保したステンレスミニボトル。やわらかなアイボリーカラーに、ゴールドと赤のアクセントを施したスタイリッシュなデザイン。背面にはレーザー加工によるスターバックスロゴを配している。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性にも優れる。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。後日、店舗で販売される場合がある。サイズは幅6.5×奥行き6.5×高さ16.7cm。

ステンレスミニボトル アイボリー 355ml

◆【オンラインストア発売】3WAYステンレスタンブラー STANLEY アイボリー 1183ml（8,800円）

アウトドアブランド「STANLEY」とのコラボによる大容量タンブラー。リッドのカバーパーツを回転させることで、「直接飲む」「ストローで飲む」「飲み口を閉じる」の3通りの使い方が可能。シリコンカバー付きのストローで滑りにくさにも配慮した。やわらかなアイボリーカラーに赤色のアクセントが映えるデザインとなっている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。フタは完全密封ではない。後日、店舗で販売される場合がある。サイズはストロー有（無）で14.5×10.0×32.0（27.0）cm。

3WAYステンレスタンブラー STANLEY アイボリー 1183ml

新年への願いを込めた干支グッズ

スターバックス コーヒー ジャパンは、「物事が“うまく”いくよう願いを添えて、干支『うま』のグッズとともに新年を迎えてほしい」とコメントしている。