¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¼Â¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤À¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢4Ê¸»ú¤ÇÎ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥ê¥¹¥È¥é¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Örestructuring¡×¤ÎÎ¬¸ì¡£
´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹½Â¤¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥È¥é¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ù
