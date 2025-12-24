¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¼Â¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤À¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤...¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£

¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©

¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢4Ê¸»ú¤ÇÎ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¥ê¥¹¥È¥é¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Örestructuring¡×¤ÎÎ¬¸ì¡£

´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹½Â¤¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£

¥ê¥¹¥È¥é¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô