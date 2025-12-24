Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤ÇÎ¬¼°Ì¿Îá¡¡¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤òÄä¿¦4¥«·î¡¡¤µ¤Ì¤»Ô
¤µ¤Ì¤»ÔÌò½ê
¡¡¤µ¤Ì¤»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤ÎÃËÀÉû¼ç´´¡Ê48¡Ë¤òÄä¿¦4¤«·î¤Î½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¦°÷¤Ï£¶·î14Æü¸áÁ°£³»þ¤´¤í¡¢ÁÒÉß»Ô»ùÅçÀÖºê¤ÎÆ»Ï©¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç±¿Å¾Ãæ¤ËÏ©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Á´¼£3¥«·î¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÆü¸á¸å¡¢»ùÅç·Ù»¡½ð¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç½ÐÆ¬¤·¡¢11·î¤ËÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡¢µß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡Ë¤ÇÈ³¶â50Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤ËÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤ÎÉôÄ¹¡Ê58¡Ë¤È¼ç´´¡Ê54¡Ë¤Î£²¿Í¤òÊ¸½ñ·±¹ð¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ì¤»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¸òÄÌË¡µ¬¤ò½å¼é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿¦°÷¤¬»ö¸ÎµÚ¤Ó°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£