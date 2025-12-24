36ºÐ¸µ»ÒÌò¡ØÅÏµ´¡Ù»þÂå¤Î²¸¿Í¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£¶¦±é¼Ô¤¬³«¤¤¤¿¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¤³¤ß¾å¤²¤¿¡È¸å²ù¡É¤È¤Ï
¡¡¶¶ÅÄÔè²ì»ÒµÓËÜ¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç10ºÐ¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢¡È²ÃÄÅ¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÌî¡¹²¼²ÃÄÅÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±§Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±§Ìî¤µ¤ó¤¬30Âå½÷À¤È¤·¤ÆÅù¿ÈÂç¤Î»×¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥Ã¥³¥±¤ÊÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤È¤ÎÊÌ¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØÅÏµ´¡Ù¸½¾ì¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Îë¾Êó
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡2025Ç¯¤â¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£³§ÍÍ¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡¢±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ÕÁö¤Ë¡¢¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡Ê¤³¤³¤Ç¤ÏY¤µ¤ó¤È¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ë¾Êó¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉ¤ó¤ÀÅÓÃ¼¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¡£Âè»Í¥·¥ê¡¼¥º¸åÈ¾¡ÁºÇ½ª¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿»ä¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈAD¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¡Ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï±é½Ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏµ´¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â»þÀÞÀÖºä¤Ç¤´ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¡¢½Ð±é¤·¤¿¡ØÇúÊó¡ªTHE¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤ª¼ã¤¤¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¤½¤ÎÊý¤ò¼Å¤Ü¤¦¤ÈÆ£ÅÄÊþ»Ò¤µ¤ó¡¢ÌîÂ¼¿¿Èþ¤µ¤ó¡¢Â¼ÅÄÍº¹À¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓ°½»Ò¤µ¤ó¡¢µÈÂ¼ÎÃ¤µ¤ó¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¶ÅÄ¾Þ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÂ³¤¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿ÍýÍ³¤¬¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡»Å»öÃç´Ö¤Ï»þ¤ËÆ±Ç¯Âå¤è¤ê¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë
¡¡²ñ¾ì¤Ï¹â±ß»û¤Î¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥Ð¡¼¡£°¦»Ð¤Á¤ã¤óÌò¤ÎµÈÂ¼ÎÃ¤µ¤ó¤Ï¤´ÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÊý¡¹¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Y¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëµ¤¸¯¤¤¤ä¤µ¤ó¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¿Ê¹Ô¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¤Ë¤Ï°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¤¬¤¢¤ë¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À²¿¤·¤í¼«Í³ËÛÊü¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¼ê¤òÈÑ¤ï¤»¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ê¤Î¤È¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌäÂê»ù¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÃÙ¹ï¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤µ¤Ü¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢Y¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¡Ê¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Äü¤á¤Æ¡Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬½ñ¤¯»Å»ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ÅÄÀèÀ¸¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤«½ñ¤¯¤ï¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÖºä¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤Ã¤¿¤«¤·¤é¡¢Y¤µ¤ó¤Ë¡Ö½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤½¤Ã¤Á¤â¸þ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È
¡¡ÅÏµ´¤Î¸½¾ì¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¤â¸·¤·¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉé¤±¤óµ¤¤â¶¯¤±¤ì¤Ð¿À·Ð¤âÂÀ¤«¤Ã¤¿¡Ê¤é¤·¤¤¡¢¼«³Ð¤Ê¤·¡Ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¼¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¯¤¸¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ïµã¤¤¤¿¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µã¤¤¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤Þ¤º¤Ë¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤«¡¢ºÂÁÈÁ´°÷¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¡¢¸Ê¤¬É¡À¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¤À¤±¥»¥ê¥Õ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤º¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤¬¤Ü¤í¤Ã¤È½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÏÉáÃÊÇÐÍ¥Á´°÷¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëY¤µ¤ó¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤«¡¢¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¸À¡¢¡Ö¤¤¤±¤ë¤Ê¡©¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ê¤³¤¹¤ë¤È¥á¥¤¥¯¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡Ë¡Ö¤¤¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¾®É¡¤ÎÀÖ¤ß¤äÊø¤ì¤¿Á°È±¤òÄ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ÎËÜÈÖ¡£Ìµ»ö¡¢±é¤¸ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
