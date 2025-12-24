¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤ä»°ÍÕÃî¤Ê¤É¡¡¸ÅÀ¸Êª¤Î¡Ö²½ÀÐÀÚ¼ê¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø
Äó¶¡¡§²¬»³Íý²ÊÂç³Ø
¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è)¤Î¶²Îµ³ØÇîÊª´Û¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö²½ÀÐ¤ÎÀÚ¼ê¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±Âç¡¦À¸ÊªÃÏµå³ØÉô¤Î¸µ¶µ¼ø¡¢À¾¸ÍÍµ»Ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤ä»°ÍÕÃî¡¢¿¢Êª¡¢ÌµÀÔÄÇÆ°Êª¡¢Ó®ÆýÎà¤Ê¤É¤Î¡Ö²½ÀÐ¡×¤ÎÀÚ¼ê312ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é¡¢¸ÅÀ¸Êª¤ÎÀÚ¼ê¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÌó5000ÅÀ¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹»Æâ¤ÎÊÌÅï¤Ç¡¢À¾¸Í¤µ¤ó¤Î¶²Îµ¤ÎÀÚ¼ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó464ÅÀ¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö´¶Æ°¡ªÀ¤³¦¤Î¶²ÎµÀÚ¼ê¡×¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£