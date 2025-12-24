À¾Å´ÅÅ¼Ö¡¡½é¾è¤ê170±ß¢ª180±ß¤Ë¡¡ÍèÇ¯4·î¤«¤é¡¡ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ÏÊ¿¶Ñ15.6¡ó¡¡ÄÌ³ØÄê´ü¤ÏÊ¿¶Ñ9¡ó¥¢¥Ã¥×
À¾Å´¤¬¹ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿Å´Æ»±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬24Æü¡¢Ç§²Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤±¿ÄÂ¤ÏÀ¾Å´ÅÅ¼Ö¤ÎÁ´Àþ¤ÇÍèÇ¯4·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤éÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀºËÉÜÀþ¡¦´ÅÌÚÀþ¤ò´Þ¤àÅ·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤È³ÄÍÀþ¤Î±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯4·î1Æü¤«¤é¤Ç¡¢¸½ºß170±ß¤Î¡Ö½é¾è¤ê±¿ÄÂ¡×¤Ï10±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ180±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·¿À¤«¤é¤Î±¿ÄÂ¤ÏÆóÆü»Ô¤Þ¤Ç¤¬50±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ420±ß¡¢¾®·´¤Þ¤Ç¤¬70±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ600±ß¡¢µ×Î±ÊÆ¤Þ¤Ç¤¬80±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ720±ß¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤Þ¤Ç¤¬90±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ1140±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ÏÊ¿¶Ñ15.6¡ó¡¢ÄÌ³ØÄê´ü¤ÏÊ¿¶Ñ9.0¡óÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¾Å´¤ÏÃÍ¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁýÀÇ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¯¼Â¼ÁÅª¤Ê±¿ÄÂ¤Î²þÄê¤Ï¡¢1997Ç¯°ÊÍè29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£