明後日26日は日本の上空に今季最強の寒気が南下。日本海側は広い範囲で大雪や猛吹雪。平地に雪を降らせる目安となる寒気が九州南部や四国まで南下するため、普段あまり雪の降らない場所でも雪に。寒気の影響は27日まで続くため、帰省ラッシュの交通にも影響する可能性も。

26日(金)〜今季最強の寒気が南下 西日本の太平洋側で雪の所も

明後日26日は日本の上空に今季最強の寒気が南下します。





上の図は26日(金)午前9時の上空約1500メートル付近の寒気の予想図です。「平地で雪」の目安となるマイナス6℃以下の寒気が朝には九州南部や四国を覆い、夜にかけて近畿や東海、関東など太平洋側まで南下するでしょう。また、北陸や北日本は26日(金)午後から27日(土)にかけて大雪の目安となるマイナス12℃以下の寒気に覆われる見込みです。さらに上空約5500メートル付近にはマイナス30℃以下の強烈な寒気が26日(金)朝には関東北部まで南下するでしょう。各地に今シーズンこれまでで最も強い寒気が流れ込む見込みです。

26日(金)〜27日(土)は日本海側で大雪や猛吹雪 積雪急増も

明日25日(木)夜から本格的に西回りで寒気が流れ込み始めます。

九州から次第に雪の降りだす所があり、26日(金)朝は九州や四国の太平洋側も山沿いを中心に雪、近畿や東海も日本海側を中心に平地でも雪の降る所があるでしょう。

特に北陸や東北の日本海側では日本海で風と風が収束することで雪雲が発達し、短時間で積雪が急増する所もありそうです。日本海側を中心に雪を伴った風が強まり、猛吹雪で見通しが悪くなる恐れがあります。明日25日(木)夜から26日(金)にかけて雪が降り、山地を中心に雪が積もる恐れがあります。



なお、26日(金)は山陰や近畿北部、岐阜県や長野県、北陸から東北の日本海側の広い範囲に大雪警報の可能性が「中」程度あると情報が出ています。

関東でも北部の平地で雪の降る所があるでしょう。帰省などで長時間の移動を予定されている方は、必ず車は冬の装備で、交通への影響に注意が必要です。

強烈寒気の後、31日大晦日向けて寒暖差大きい

27日(土)は上空には寒気が居座り、北陸から北の日本海側は大雪や猛吹雪が続くでしょう。雪の多い所では雪崩や落雪にご注意ください。太平洋側は広く晴れますが、朝晩は冷え込みが強まり、日中も一段と厳しい寒さになりそうです。



28日(日)は、日本海側も含めて広い範囲で晴れるでしょう。29日(月)午後から30日(火)は前線が近づくため、日本海側から天気が崩れそうです。南から湿った空気が流れ込むため、29日と30日は各地で気温が上がりそうです。

今年を締めくくる31日(水)大晦日は、再び寒気が南下します。明後日26日(金)から27日(土)の寒気ほど強くはなさそうですが、北陸など日本海側では再び雪が強まるでしょう。



年始は三が日を過ぎてから新春寒気が南下しそうです。年末年始は短い周期で寒気が南下しますので、事故のないようにお過ごしください。