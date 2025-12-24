Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡È¿·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥É¥ë¡É¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¡Ä790±ß¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥Éµé¤Î¹á¤ê¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë
¡¡11/12¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥°¥é¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¹á¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Ìµ°õ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¡Ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÌþ¤µ¤ì¤ë¹á¤ê¡É¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡Ï¤¬¡ª
¡¡¼ÂºÝ¤Î¹á¤ê¤ä¡¢Éô²°¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ê¤É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Æþ¼ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ý¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ÇÆü¾ï¤ËÌþ¤·¤ò¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë
¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤«¤é¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤È²Ð¤Î¤æ¤é¤á¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÀºÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥É¥ë¡×¡£
¡¡¸µ¡¹Ìµ°õ¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²æ¤¬²È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Î¹á¤ê¤¬¥¥ã¥ó¥É¥ë¤«¤é¤â½Ð¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¤Ç¤âÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡Ê²º¤ä¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¡Ë¡Ï¡¦¡Î¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¼ã¡¹¤·¤¤Áð²Ö¤Î¥Ï¡¼¥Ö´¶¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¹á¤ê¡Ë¡Ï¡¦¡Î¥·¥È¥é¥¹(ÌÚÏ³¤ìÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¹á¤ê¡Ë¡Ï¡¦¡Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥¢¡¼¡ÊÄ«¤Î¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¹á¤ê¡Ë¡Ï¤Î4¼ï¡£¤½¤ì¤¾¤ìS¡¿790±ß¡¢M¡¿1,290±ß¡¢L¡¿1,790±ß¤Î3¥µ¥¤¥º¡¢Á´12¼ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎL¥µ¥¤¥º¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎM¥µ¥¤¥º¡£S¥µ¥¤¥º¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¾®¤µ¤µ¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤ë¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ç³¾Æ»þ´Ö¤ÏS¥µ¥¤¥º¤¬Ìó6»þ´Ö¡¢M¥µ¥¤¥º¤¬Ìó10»þ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆL¥µ¥¤¥º¤¬Ìó17»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤«¤Ö¤»¤Æ²Ð¤ò¾Ã¤»¤ë¥Õ¥¿ÉÕ¤¡ª ¥Û¥³¥ê¤âÆþ¤é¤º°Â¿´
¡¡¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥¬¥é¥¹À½ÍÆ´ï¤Ï¤Û¤É¤è¤¯¸ü¤á¤Ç½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÂÎ¡¦¥Õ¥¿¶¦¤Ë³Ñ¤Î¤Ê¤¤¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ð¤ò¾Ã¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Õ¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¤Ö¤»¤ì¤ÐOK¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ì¤Î¹¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢¶õ´Ö¤Ë¹á¤ê¤À¤±¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥¿¤ÎÆâÂ¦ÉôÊ¬¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤á¤Æ¤«¤é¿¡¤¼è¤ì¤Ð¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¿¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃæ¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤½¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¹âµé¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë¤âÉ¤Å¨¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÉô²°¤¬¶Ë¾å¤Î¶õ´Ö¤Ë
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò°¦ÍÑ¡£²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¤¬¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¹á¤ê¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹á¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¤·¤ËL¥µ¥¤¥º¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬ÍÏ¤±»Ï¤á¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¹á¤ê¤¬Éô²°Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤ÆÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ø¤ÈÁáÊÑ¤ï¤ê¡£Aesop¤Î¹á¤ê¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹âµé´¶Éº¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ëµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡²È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌÌÀÑ¤Î¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¹á¤ê¤¬Éô²°Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆ÷¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¹á¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Î¥°¥ê¡¼¥ó¡Ï¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¸µ¡¹¡Î¥°¥ê¡¼¥ó¡Ï¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¤ò¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤è¤¯¤É¤³¤Î¤â¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¹á¤ê¤ò¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡Ä¡Ä¡ª
¡¡¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤òÊ£¿ôÂ·¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°¤äµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹á¤ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤é¤·¤¤¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¹á¤ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¡£²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥¬¥é¥¹¤¬Æ©¤±¤Æ¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤êÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Åß¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë²¹¤â¤ê¤ÈÌþ¤·¤ò¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡£1¤Ä5,000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¹âµé´¶°î¤ì¤ë¹á¤ê¤¬790±ß¤«¤é¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ð¥°¤Î°è¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ã¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚÈþÆà»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚÈþÆà»Ò¡Û
»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤«¤é2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥á¡¦ÈþÍÆ¡¢²È»ö¥³¥Ä¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£
