Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬Àï¸å80Ç¯¼Ì¿¿Å¸¤Ø¡¡°¥Åé¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥°¥ì¡¼¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃå²ó¤·¤Ë¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¾¼ÏÂ´Û¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡£Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ÀÐÀî¸÷ÍÛ¤µ¤ó¤¬Àï»þÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥ÇÁ´¿È»Ñ¤ò¸«¤ë¡£Â¾¡¢»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¥ê¥É¥ì¥¹¡×¤ä¡Ö99000±ß¡×¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤â
¡¡Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¡¢Î²²«Åç¡¢²Æì¡¢¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿Î¾ÊÅ²¼¡£º£²ó¤Î¤´Ë¬Ìä¤Ï¡¢¤½¤ÎÀáÌÜ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡Öµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö·±Îý¤Ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤¬¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿Å¸¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤´°ì²È¤ÏÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸ì¤êÉô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿Å¸¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁª¤Ð¤ì¡¢¤´°ì²È¤Ç¿§Ì£¤ò¤½¤í¤¨¤¿Áõ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¥°¥ì¡¼¤Ï¹õ¤è¤ê¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤ß¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Äù¤á¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÉÅé¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¼Ì¿¿Å¸¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¤¿²í»Ò¤µ¤Þ
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¤ò¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¦¥¿¥¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¼ó¸µ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¥³¡¼¥Ç¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹õ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸·¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ë
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¾å±Ç²ñ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¤À¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÌ©ÅÙ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å±Ç²ñ¤Ç¤Ï¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÆ±¤¸ÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹õ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÊÁ¤Ç¡¢¹õ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¥¹¥«¡¼¥È¤¬»ý¤Ä½Å¸ü´¶¤ò½À¤é¤²¡¢È´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ê°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ËÃå²ó¤·¤â¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥°¥ì¡¼·ÏÇ»Ã¸¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡£¤³¤Î¾ì¤ËÁê±þ¤·¤¤Áõ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Áõ¤¤¤Ø¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Ç¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤ÇÁõ¤¤¤òÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¥Åé¤Î»×¤¤¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£