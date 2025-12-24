【WBC】ハーパーが米代表入り 内野手では4人目 ジャッジ＆スキーンズら盤石の布陣が整う〈表明選手一覧〉
フィリーズのブライス・ハーパー選手が24日、2026年3月5日から開催される2026WBCへの出場を表明。リーグMVPや本塁打王、サイ・ヤング賞の受賞者など、アメリカ代表は豪華な顔ぶれが並ぶ盤石の布陣となっています。
ハーパー選手は2015年と21年にナ・リーグMVPに輝き、15年には本塁打王（42本）を獲得。メジャー14年間の通算成績は363本塁打、1051打点、打率.280を記録しています。
フィリーズからはカイル・シュワバー選手に続く二人目の選出。ハーパー選手は、日本時間24日までに自身のインスタグラムを更新し、「15歳のときに初めて国のカラーを胸につけた。あれに代わる感覚は他にない。今年のWBCで、アメリカ代表としてプレーすると発表できて興奮している」と大会への思いをつづりました。
ハーパー選手の加入により、さらに豪華な顔ぶれとなったアメリカ代表。すでに2年連続ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ選手（ヤンキース）や今季60本塁打のカル・ローリー選手（マリナーズ）、リーグ2冠のシュワバー選手（フィリーズ）が出場を表明。投手では今季サイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手（パイレーツ）やタリク・スクーバル投手（タイガース）らMLBのスター選手たちの参戦が予定されています。
タイトルホルダーが並ぶオールスター級の布陣で、17年の第4回大会以来、2大会ぶりの王座奪還を目指すアメリカ代表。連覇に臨む大谷翔平選手（ドジャース）ら日本代表とどんな戦いを見せるか注目です。
▽WBC参加を表明している アメリカ代表選手
【投手】
右投げ
ポール・スキーンズ（パイレーツ）
クレイ・ホームズ（メッツ）
ノーラン・マクリーン（メッツ）
メイソン・ミラー（パドレス）
ジョー・ライアン（ツインズ）
ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）
左投げ
タリク・スクーバル（タイガース）
【捕手】
カル・ローリー（マリナーズ）
ウィル・スミス（ドジャース）
【内野手】
ガナー・ヘンダーソン（オリオールズ）
ブライス・トゥラング（ブリュワーズ）
ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）
ブライス・ハーパー（フィリーズ）
【外野手】
アーロン・ジャッジ（ヤンキース）
コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）
ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）
カイル・シュワバー（フィリーズ）