フィリーズのブライス・ハーパー選手が24日、2026年3月5日から開催される2026WBCへの出場を表明。リーグMVPや本塁打王、サイ・ヤング賞の受賞者など、アメリカ代表は豪華な顔ぶれが並ぶ盤石の布陣となっています。

ハーパー選手は2015年と21年にナ・リーグMVPに輝き、15年には本塁打王（42本）を獲得。メジャー14年間の通算成績は363本塁打、1051打点、打率.280を記録しています。

フィリーズからはカイル・シュワバー選手に続く二人目の選出。ハーパー選手は、日本時間24日までに自身のインスタグラムを更新し、「15歳のときに初めて国のカラーを胸につけた。あれに代わる感覚は他にない。今年のWBCで、アメリカ代表としてプレーすると発表できて興奮している」と大会への思いをつづりました。

ハーパー選手の加入により、さらに豪華な顔ぶれとなったアメリカ代表。すでに2年連続ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ選手（ヤンキース）や今季60本塁打のカル・ローリー選手（マリナーズ）、リーグ2冠のシュワバー選手（フィリーズ）が出場を表明。投手では今季サイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手（パイレーツ）やタリク・スクーバル投手（タイガース）らMLBのスター選手たちの参戦が予定されています。

タイトルホルダーが並ぶオールスター級の布陣で、17年の第4回大会以来、2大会ぶりの王座奪還を目指すアメリカ代表。連覇に臨む大谷翔平選手（ドジャース）ら日本代表とどんな戦いを見せるか注目です。

▽WBC参加を表明している アメリカ代表選手

【投手】

右投げ

ポール・スキーンズ（パイレーツ）

クレイ・ホームズ（メッツ）

ノーラン・マクリーン（メッツ）

メイソン・ミラー（パドレス）

ジョー・ライアン（ツインズ）

ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）

左投げ

タリク・スクーバル（タイガース）

【捕手】

カル・ローリー（マリナーズ）

ウィル・スミス（ドジャース）

【内野手】

ガナー・ヘンダーソン（オリオールズ）

ブライス・トゥラング（ブリュワーズ）

ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）

ブライス・ハーパー（フィリーズ）

【外野手】

アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）

ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）

【DH】カイル・シュワバー（フィリーズ）