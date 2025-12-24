◇バスケットボール ウインターカップ2025 (12月23日〜29日)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は24日、女子の2回戦、16試合が各地で行われました。

今夏のインターハイ女王の桜花学園(第1シード)は、柴田学園に96-56と40点差をつけ快勝。そのほか強豪校の日本航空北海道(第2シード)や精華女子(第3シード)が順当に3回戦へと駒を進めるなか、岐阜女子(第4シード)が札幌山の手に対し、第4クオーターで逆転され、74-83で敗れました。

この大会4連覇を目指す京都精華学園は、日本航空石川と対戦。第2、第3クオーターで相手を圧倒しリードすると、65-45で勝利を飾りました。

埼玉栄(第5シード)は、福島東稜と対戦し、前半に8点リードを許すと後半に追い上げたものの、最後は51-57で敗退。倉敷翠松は東海大諏訪と試合終了間際まで大接戦。そして第4クオーター残り23秒で2Pシュートを決め73-72と1点リードすると、そのまま勝ちをつかみ取りました。

25日は勝ち上がった16チームによる3回戦、8試合が行われます。

【24日に行われた2回戦の結果】桜花学園（愛知県）96-56 柴田学園（青森県）福井工業大附（福井県）99-73 京都両洋（京都府）新潟産業大（新潟県）69-54 矢板中央（栃木県）東海大福岡（福岡県）67-41 昭和学院（千葉県）福島東稜（福島県）57-51 埼玉栄（埼玉県）八雲学園（東京都）61-51 石川（沖縄県）一関学院（岩手県）72-69 奈良文化（奈良県）札幌山の手（北海道）83-74 岐阜女子（岐阜）精華女子（福岡県）88-79 四日市メリノール学院（三重県）鳥取城北（鳥取県）88-61 龍谷富山（富山県）星城（愛知県）87-63 帝京安積（福島県）京都精華学園（京都府）65-45 日本航空石川（石川県）倉敷翠松（岡山県）73-72 東海大諏訪（長野県）名古屋経済大高蔵（愛知県）63-52 明豊（大分県）大阪薫英女学院（大阪府）88-64 湯沢翔北（秋田県）日本航空北海道（北海道）94-80 千葉経済大附（千葉県）