¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç24Æü¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î´´Éô¤¬»àË´¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÇúÇË»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç·Ù»¡´±2¿Í¤¬·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¹´Â«¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤ËÇúÈ¯¤¬µ¯¤¡¢¤³¤Î·Ù»¡´±2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô1¿Í¤â»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î²¼Éô¤ËÇúÈ¯Êª¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¤Ï22Æü¤Ë¥í¥·¥¢·³¤ÎºîÀï·±Îý¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ë¥ë¡¦¥µ¥ë¥Ð¥í¥ÕÃæ¾¤¬»àË´¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÇúÇË»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î»ö·ï¤Î´ØÏ¢¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£