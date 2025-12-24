¡Ú¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Û¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯¡×¡Ö»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¡¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Û¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯¡×¡Ö»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¡¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î²èÁü¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤Ç
Æ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¡¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤È¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î²èÁü¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ï¡¡¤¤¤Ä¤â¿·Á¯¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¡Êì¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£11·î¤Ç2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
