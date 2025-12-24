ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¸øÉ½¡¡²áµî¤ÎÉÔ½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤òÈ¿¾Ê¡¡ÂÎÀ©¶¯²½¤Ø¡ÚÊ¸½ñÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï24Æü¡¢¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸øÉ½¡£²áµî¤Ë¡ÖÅö¼Ò¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5·îÊüÁ÷¤Î¡ØDASH!!¡Ù¤Ç¤Ï¡Ä72Æü¤Î¶ìÏ«¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤ë¡È¥Ô¥ó¥Á¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì
¡¡Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é¿Í¸¢Âº½Å¤Ë´Ø¤¹¤ëÁíÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌÁë¸ý¤äÆâÉôÄÌÊóÀ©ÅÙ¤Î¼þÃÎÅ°Äì¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Æ¿Ì¾¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤ÎÄÌÊóÅù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìó7Ç¯Á°¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÅö³º»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°ÉôÊÛ¸î»Î¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÅ°Äì¤·¤¿Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åö¼Ò¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Ï¼ÒÆâ¤Î°ìÉô¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Äã¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤âÂ¸ºß¤·¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢º£¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸·³Ê¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìò°÷¡¢¼Ò°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢·òÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·û¾Ï¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡×¤òÄê¤á¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤òÂº½Å¤·¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢º¹ÊÌ¤ä·ù¤¬¤é¤»¹Ô°Ù¡¢¤½¤ÎÍÆÇ§¤Î¶Ø»ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÂº½Å¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¼«¼ç¼«Î§¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¡¢¹¹ð¼ç¡¢¼è°úÀè¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷ÅÚ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Ê¸½ñÁ´Ê¸¡£
¿Í¸¢Âº½Å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢º£Ç¯1·î¤è¤ê¼ÒÆâ¤Î¿Í¸¢Âº½Å¤Ë´Ø¤¹¤ëÁíÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌÁë¸ý¤äÆâÉôÄÌÊóÀ©ÅÙ¤Î¼þÃÎÅ°Äì¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Æ¿Ì¾¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤ÎÄÌÊóÅù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìó7Ç¯Á°¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Î»ö°Æ¤Ë
¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö³º»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°ÉôÊÛ¸î»Î¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÅ°Äì¤·¤¿Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åö¼Ò¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Ï¼ÒÆâ¤Î°ìÉô¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Äã¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤âÂ¸ºß¤·¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢º£¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸·³Ê¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìò°÷¡¢¼Ò°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢·òÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·û¾Ï¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡×¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·û¾Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤òÂº½Å¤·¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ç¤Ï¡¢º¹ÊÌ¤ä·ù¤¬¤é¤»¹Ô°Ù¡¢¤½¤ÎÍÆÇ§¤Î¶Ø»ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÂº½Å¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥°¥ë¡¼¥×¿Í¸¢Âº½ÅÊý¿Ë¡×¤òºöÄê¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¤òÅ°Äì¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿7·î¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢³ÆÉô¶É¤ËÀÕÇ¤¼Ô¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿Í¸¢Âº½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÁá´üÂÐ±þ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¿Í¸¢¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤ÇÆ¯¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ä¿Í¸¢¸¦½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤È¥°¥ë¡¼¥×6¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¼è°úÀè¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¿Í¸¢Âº½Å¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·û¾Ï¡ÃÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Êytv¡Ë
¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡ÃÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Êytv¡Ë
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥°¥ë¡¼¥× ¿Í¸¢Âº½ÅÊý¿Ë¡ÃÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Êytv¡Ë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯(NNS)¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÁ´29¼Ò¤Ï¡¢·ÏÎóÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»Üºö¤ò»Ï¤á¡¢12·î1Æü¤ËNNS¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÐ±þ»öÌ³¶É¤ò¿·Àß¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹³ÎÊÝ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¹ñ¤Î´ÆÆÄµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë°Æ¤â¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷»ö¶È¤Ï¹ñ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¸¶Â§¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¼«¼ç¼«Î§¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò
¼«³Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¡¢¹¹ð¼ç¡¢¼è°úÀè¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç
¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷ÅÚ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
