²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBACK¡¾ON¡×¤ÎKENJI03¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ò¸ò¤¨¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüÉÕ¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç¡¢É×¤È¤Ï¿§°ã¤¤¤ÎÂ·¤¤¤ÎÈï¤êÊª¤ò¿È¤ËÃå¤±ÃçÎÉ¤¯ËË¤ò´ó¤»¤¢¤¦¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö´Ý14Ç¯¡ª¤â¤¦15Ç¯ÌÜ¤«¡¼¡¼Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤ÈÀáÌÜ¤ÎµÇ°¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ãÂ©»Ò¤â¿ÈÄ¹¤¢¤¿¤·Ä¶¤¨¤Þ¤¹¤ï¾Ð¾Ð¡×¤È´é½Ð¤·¤Ç¾Ò²ð¡£3¿Í¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÆâÂ¦¤Ë´ó¤ê¹ç¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤ËÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡¤À¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖBOY¤Î´é½Ð¤·¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¡Á¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¡¼¤Ã¤È¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡¡ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡¢ÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¤¹¤®¤ë¤è¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¾Ð¾Ð¡¡¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
