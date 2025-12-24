¹Äµï¤Ç¿·Ç¯ºÌ¤ë¡Ö½Õ¾þ¤ê¡×¡¡ÅÁÅýËßºÏ¡¢½àÈ÷ÂçµÍ¤á
¡¡¿·Ç¯¤Ë¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤äÅ·¹Ä¤´°ì²È¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤é¤ì¤ëÅÁÅý¤ÎËßºÏ¡Ö½Õ¾þ¤ê¡×¤Î½àÈ÷¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¡¢µÜÆâÄ£¤Ï24Æü¡¢¹ÄµïÆâ¤Çºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¾þ¤ê¤Ï¾¾ÃÝÇß¤ä¥»¥ó¥ê¥ç¥¦¡¢¥Þ¥ó¥ê¥ç¥¦¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤ÎÁðÌÚ¤òÈ¤Ë´ó¤»¿¢¤¨¤¹¤ë¡£Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ï¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ùÎð150Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÇß¤Î¸ÅÌÚ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄí±à²Ý¤Î¿¦°÷¤¬¹Äµï¤ÎÀÐ³À¤Ê¤É¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¥³¥±¤òËßºÏ¤Îº¬¸µ¤ËÄ¥¤ê¡¢Àî¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Çò¤¤²½¾Ñº½¤òÉß¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿½Õ¾þ¤ê¤Ï¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ë¤¢¤ë¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ä³ÆµÜÅ¡¡¢¹Äµï¤ÎµÜÆâÄ£Ä£¼Ë¤Ë¤âÃÖ¤«¤ì¤ë¡£