¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¶¯¤á¤ÎÄ´À°¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÍÇÏµÇ°ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê
¡¡Âè70²óÍÇÏµÇ°¡Ê28Æü¡¦Ãæ»³11R2500¥á¡¼¥È¥ë¼Ç¡¢G1¡Ë¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬24Æü¡¢ÅìÀ¾¡ÊÈþ±º¡¢·ªÅì¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÆÇÏ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¶¯¤á¤ÎÄ´À°¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡°Î¶ÈÃ£À®¤Ø¡¢Èþ±º¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¡ÊW¡Ë¥³¡¼¥¹¤Î3Æ¬Ê»¤»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¸·¤·¤¯Éé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÀè¹ÔÇÏ¤ò¤«¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¤ÓµÓ¤ò¸«¤»¤ÆÊ»Æþ¡£¥é¥¹¥È200¥á¡¼¥È¥ë¤ò11ÉÃ2¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤âW¥³¡¼¥¹¤Ç3Æ¬Ê»¤»¡£Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤ÇÀèÃå¤·¡¢¥é¥¹¥È200¥á¡¼¥È¥ë¤Ï11ÉÃ8¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ªÅì¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬ºäÏ©¤Î2Æ¬Ê»¤»¤Ç¥é¥¹¥È200¥á¡¼¥È¥ë¤ò12ÉÃ5¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÀèÃå¤·¤¿¡£