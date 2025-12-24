NÅÞÎ©²ÖÅÞ¼ó¤é3¿ÍÉÔµ¯ÁÊ¡¡»²±¡ÁªµÜ¾ë¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»µ¿¤¤
¡¡ÀçÂæÃÏ¸¡¤Ï24Æü¡¢7·î¤Î»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¤ËµÜ¾ëÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿ÂÐÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼óÎ©²Ö¹§»Ö»á¡Ê58¡Ë¤é3¿Í¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ¾ëÁªµó¶è¤«¤éÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×¡ÊÅö»þ¡Ë¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿¸µ·Ù»¡´±¤ÎÁ°ÅÄÂÀ°ì»á¡Ê40¡Ë¤é¡£
¡¡3¿Í¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¸½¿¦ÀÐ³À¤Î¤ê»Ò»á¡Ê51¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤òµ¤·¤¿Á°ÅÄ»á¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸©Æâ¤ËÄ¥¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢11·î19Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£