LINA¡É¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾×·âÏÃ¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÆÈ¿È¡×
MAX¤ÎLINA¡Ê48¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÇ¯ËöÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Íº×¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ç½Ð±é¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾Ã¤·µî¤ê¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¡£LINA¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç±Ç²è´Û¤¬Âß¤·ÀÚ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö±Ç²è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢2¿Í¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Î®¤ì¤Æ¡£¤¨¤¨¡ª¡©¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡£ºÇ¸å¤Ë¡ØWill you marry me¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èµáº§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê·ëº§»ØÎØ¤Î¡Ë¥Ñ¥«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¤¥¨¥¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£°ú¤¼õ¤±¤Æ¡£ÀäÄº¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸åÆü¤Ë¤½¤ÎÊý¤¬´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÁê¼ê¤¬ºÊÂÓ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÅöÁ³¤½¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢¥¤¥¨¥¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿Áê¼ê¤«¤é¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤ªÊè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤â¿¿·õ¤Ë¡Ø·ëº§Áê¼ê¤À¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¤ªÉãÍÍ¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤ªÊè¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¤·¤«¤·¡Ö¤½¤Î¸åÆü¡¢Î¾¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤µ¤é¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
LINA¤Ï¡Ö»ä¤âÃ¯¤Î¤ªÊè¤«¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£Áê¼ê¤¬´ûº§¼Ô¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Î¤ªÍ§Ã£¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âÆÈ¿È¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤ß¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£