¡Ö¥«¥é¥³¥ó¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡Ä¡×ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÌ¼¤ÇÃíÌÜ¡ª»ÒÌò¡¦ÀôÃ«À±Æàà8Ç¯Á°¤È¤ÎÈæ³Óá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö8Ç¯Á°¤¬0ºÐ¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¹õÌÜÂç¤¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¬¤ª¤ë¡×
µ×¡¹¤Î³¤Í·´Û¡Ä8Ç¯Á°¤ÏÊú¤Ã¤³É³¤«¤é¿åÁå¤ò¸«¾å¤²¡Ä
¡¡2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿»ÒÌò¡¦ÀôÃ«À±Æà(8)¤¬¸ø³«¤·¤¿à8Ç¯¤Ö¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀôÃ«¤Ï¡Ö8Ç¯¤Ö¤ê¤Î³¤Í·´Û¡¡Æ±¤¸²è³Ñ¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âçºå¤Î¿åÂ²´Û¡¢³¤Í·´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿(8ºÐ5¥«·î»þ)¤È¡¢5¥«·î¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Êú¤Ã¤³É³¤Ç¤«¤é¿åÁå¤ò¸«¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥«¥é¥³¥ó¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¹õÌÜÂç¤¤¤¤ó¤À¤Í¡×¡Öº£¤âÀÎ¤âÌÜ¤¯¤ê¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤é¤Ê¤Á¤ã¤óÀ®Ä¹¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÅ·»È¡½¡©¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï0ºÐ¤«¤é²Ä°¦¤¤¤ó¤ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¤¤ÊÌÜ¤ËÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö8ºÐ¤Ç¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡ÖÅ·»È¤¬¤ª¤ë♡¡×¡Ö8Ç¯Á°¤¬0ºÐ¤È¤Ï¡¢¡¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀôÃ«¤Ï¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ÇSnow ManÌÜ¹õÏ¡¤¬±é¤¸¤ë¡¢·î²¬²Æ¤ÎÌ¼¡¦Æî±À³¤¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×(2024Ç¯)¤Î·ì¾®ÈÄÌò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ç¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£