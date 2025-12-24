¡Ö½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¤¬ÂçÂæÆÍÇË¡¡89¡óÁý¤Î1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢8000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë13¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾¡Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾²ù¤·¤µ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿1Ç¯¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤ÆÂç¤¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À1Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÈ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤Î¼ÂÎÏ¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºàÎÁ¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1»þ´Ö¼å¤ËµÚ¤Ö¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡¢89¡ó¥¢¥Ã¥×¤Ç½é¤á¤ÆÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µá¤á¤¿¤¤Åêµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£