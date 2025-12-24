ÊÆÂô»Ô¤Î½»Âð¤ÎÊ½¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß±ê¾å¡¡ÃËÀ¤¬¥±¥¬¡Ê»³·Á¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¤ËÊÆÂô»Ô¤Î½»Âð¤ÎÊ½¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÃËÀ£±¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ï¤½¤Î¸å±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å£±»þ²á¤®¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô·¦ÅÄÄ®¤Î½»Âð¤ÎÊ½¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö¼ÖÎ¾¤¬¶á½ê¤Î²È¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ï¤½¤Î¸å±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ°ì¿Í¤¬¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÓ¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÎÇ¯Îð¤ä¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¾è¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¸á¸å£²»þÁ°¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¤¯¤ï¤·¤¤»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£