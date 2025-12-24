¡ÖºÙ¤«¤¤ÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥ÑºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÄ¾ÁÊ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢8000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë13¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾¡Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£µåÃÄ¤Ë¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÄ¾ÁÊ¡£¡ÖºÙ¤«¤¤ÏÃ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò´õË¾¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡£µåÃÄ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£