¡ÖPTSD¤Ç¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤è¡ª¡×¸µ¥Õ¥¸ÅÏî´½í¥¢¥Êà´ñÈ´¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¤ÇNY°ì¿ÍÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»¨²»¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¡×¤ÎÀ¼
¤Õ¤ï¤â¤³¥³¡¼¥È¤ÇÌë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÅÏî´½í¤¬¡¢¤Õ¤ï¤â¤³à´ñÈ´¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò°ì¿ÍÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¤À¤±ÄÖ¤ê¡¢Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤òÇØ¤ËÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Î¥³¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£ÅÔ²ñ¤Î¥Í¥ª¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ëÂçÃÀ¤ÊÁõ¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖPTSD¤Ç¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤è¡ª¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é2Ç¯È¾°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤ê·ù¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤«¤éÀº¿ÀÅª¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»¨²»¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤!!¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¡×¡Ö¶¯¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£