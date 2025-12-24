ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÁ¬Åò¡¢Âç¿ÍÎÁ¶â¤Î¾å¸Â490±ß¤«¤é520±ß¤Ë 2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é 12ºÐÌ¤Ëþ¿ø¤¨ÃÖ¤
ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î°ìÈÌ¸ø½°Íá¾ì¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁ¬Åò¡×¡Ë¤ÎÆþÍáÎÁ¶â¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é²þÄê¤·¡¢12ºÐ°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¤ÎÎÁ¶â¤ò¸½¹Ô¤Î490±ß¤«¤é520±ß¤Ë30±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¡Ê12ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ÎÎÁ¶â¤¬¸½¹Ô¤Î490±ß¤«¤é520±ß¤Ë30±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¿Í¡Ê6ºÐ°Ê¾å12ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Î200±ß¤È¾®¿Í¡Ê6ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Î100±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎÁ¶â²þÄê¤Ï¡¢Á°²ó¤Î2023Ç¯10·î¤Î²þÄê¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Ç³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢Á¬Åò»ö¶È¼Ô¤Î·Ð±Ä¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀÅ²¬¸©¸ø½°Íá¾ìÆþÍáÎÁ¶â¶¨µÄ²ñ¤Ë»ðÌä¤·¡¢11·î27Æü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿Åú¿½¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÁ¬Åò¤Ï12·î23Æü¸½ºß¡¢9»ÜÀß¡Ê¤¦¤Á1»ÜÀß¤ÏµÙ¶ÈÃæ¡Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¹ー¥ÑーÁ¬Åò¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿»ÜÀß¤Ïº£²ó¤ÎÅýÀ©ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¬Åò¤ÎÆþÍáÎÁ¶â¤ÏÊª²ÁÅýÀ©Îá¤Ë´ð¤Å¤¯²Á³ÊÅýÀ©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤¬¾å¸Â¶â³Û¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅýÀ©³Û¤Ï³ÆÁ¬Åò¤¬ÀßÄê¤¹¤ëÎÁ¶â¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤è¤ê°Â¤¤ÎÁ¶â¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ËÅì»Ô,
ÂçÁ¥,
¥À¥¤¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
¾åÅÄ,
²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©