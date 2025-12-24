“リアル春麗”堀江聖夏アナ、“サンタコス”で見事なかかと落とし SNS反響「可愛すぎるミニスカサンタ」「似合いすぎ〜」
“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。サンタクロースのコスプレで見せた“かかと落とし”に反響が寄せられている。
【写真あり】「可愛すぎるミニスカサンタ」“リアル春麗”堀江聖夏アナ、“サンタコス”で見事なかかと落とし
堀江アナは「Merry Christmas! 瓦割り Let’s Break Some Bricks!」というコメントとともに動画を投稿。かかと落としで見事なかわら割りを見せた。
この投稿に、さまざまな国の人々が反応。「まさかサンタさんがかかと落としするとは思いもよりませんでした」「見事なカカト落としですね」「サンタ衣裳のポンポンが聖夏さんのかわいさ増してます」「めっちゃめちゃ可愛すぎるミニスカサンタ」「サンタコス似合いすぎ〜」などの声が寄せられている。
