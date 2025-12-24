日テレ・郡司恭子アナ、第1子出産を報告「穏やかに過ごしています」 今年5月に結婚を発表
日本テレビの郡司恭子アナ（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。
【写真】クリスマスツリーとともに…感謝を伝えた郡司恭子アナ
郡司アナはクリスマスツリーの写真を添えた投稿で「出産を経て、今は目の前の生活を大切にしながら穏やかに過ごしています」と報告。「現場から離れたことで、これまで温かく支えていただいたことにあらためて感謝する気持ちが生まれました」とつづった。
その上で「今年は画面越しに日テレの冬の盛り上がりを感じ、応援するつもりです」とし「寒い日が続きますので、どうぞ暖かくしてお過ごし下さい」と呼びかけた。
郡司アナは、1990年6月生まれ、慶應義塾大学卒業。2013年、日本テレビに入社。『情報ライブ ミヤネ屋』や、『スッキリ』のニュースコーナーなどを担当。22年9月には、日本初となるアナウンサーの声から生まれた女性向けファッションブランド『Audire』（アウディーレ）を立ち上げた。プライベートでは25年5月に結婚を発表し、同年8月に第1子妊娠を報告していた。
