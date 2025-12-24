¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç´ØÍ§µ×¤¬Ç¯Êð1¡¦7²¯¤Ç¹¹²þ¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ò¶Ø¤Ø°Õ¸«¸ò´¹¤â¡Ö¸½¾õ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤¬24Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢8000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë½éÅþÃ£¤·¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆµå³¦Ä©Àï¤Ø¤Î°Õ»Ö¤â¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡£¸½¾õ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥¼¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç§¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÈÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë