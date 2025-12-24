ÊÆµ»Ç½¥Ó¥¶¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁý³ÛÇ§¤á¤ë¡¡Ï¢Ë®ÃÏºÛ¡¢¡Ö°ãË¡¡×¤ÎÁÊ¤¨´þµÑ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬IT¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ»Ç½¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶¼ê¿ôÎÁ¤òÂçÉý¤ËÁý³Û¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Î°ãË¡À¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿Á´ÊÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï°ÜÌ±¤é¤ÎÆþ¹ñ¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡Ö¹ÈÏ¤Ê¸¢¸Â¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¶¤ÏÌó50Ëü¿Í¤¬½¢Ï«¤¹¤ë¡ÖH¡½1B¡×¡£¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ë»ÊË¡È½ÃÇ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢·ÑÂ³Ãæ¤ÎÂ¾¤ÎÊ£¿ô¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï9·î¡¢¶¯¹Å¤Ê°ÜÌ±ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤Ç¼ê¿ôÎÁ¤ò½¾Íè¤Î20ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1500Ëü±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÉÛ¹ð¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£