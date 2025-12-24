鈴木愛理（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/24】歌手で女優の鈴木愛理が12月24日、自身のTikTokを更新。引き締まったウエストが際立つダンス動画を公開し、注目を集めている。

◆鈴木愛理、美ウエスト際立つダンスを披露


鈴木は「リハ終わりに。満足いくまでやりたいですこれ。Juice＝Juice本当すごい集団」とコメントし、アイドルグループ・Juice＝Juiceの楽曲『盛れ！ミ・アモーレ』を踊る動画を投稿。ピンヒールに、ゆるめのスウェットパンツとへそ出しの短め長袖トップスを合わせ、引き締まったウエストが際立つキレのあるダンスを披露している。

◆鈴木愛理の投稿に反響


この投稿には「ウエスト細すぎてびっくり」「スタイル良すぎ」「腰の動き凄い」「ピンヒールが想像以上の高さ」「ダンス上手すぎる」「Juice＝Juice愛が伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

