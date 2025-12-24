28Ç¯¤Ö¤êÁ¥ÂÎ¤ò³ÎÇ§¡¡³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡¦ÂÐÇÏ´Ý¡Ö80Ç¯°Ê¾å¤â³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡¡¼¯»ùÅç
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢½½ÅçÂ¼¤Î°ÀÐÅç²¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤¿³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤Î»Ñ¤¬¡¢¹ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¿¼870¥áー¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ËÄÀ¤àÂÐÇÏ´Ý¡£Á¥¼ó¤Î±¦Â¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Á¥Ì¾¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×
³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤Ï1944Ç¯8·î22Æü¡¢²Æì¤«¤éÄ¹ºê¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢°ÀÐÅç²¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎµûÍë¤ò¼õ¤±ÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿1788¿Í¤Î8³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë1484¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤¦¤Á784¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢°äÉÊ¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àè·î27Æü¤«¤éº£·î18Æü¤Ë¤«¤±¤Æ°ÀÐÅç¤ÎËÌÀ¾¤ª¤è¤½10¥¥í¤Î³¤Äì¤òÌµ¿ÍÃµººµ¡¤ÇÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥ÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1997Ç¯°ÊÍè¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¤ÇÁ¥¤Î¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÌÚÊÒ¤Ê¤É¤â¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ïº£¸å¡¢¾Ü¤·¤¤Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¡×
Á¥¤¬ÄÀË×¤·¤¿Åö»þ8ºÐ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î°äÂÎ¤äÀ¸Â¸¼Ô¤¬Î®¤ìÃå¤¤¤¿±âÈþÂçÅç¡¦±§¸¡½¸Íî¤ÎÃæÂ¼·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ï¡Ö80Ç¯°Ê¾å¤â³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£Áá¤¯°ú¤¤¢¤²¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Þ¤Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æì¤ÎÂÐÇÏ´ÝµÇ°´Û¡¦Ê¿ÎÉ¼¡»Ò´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤â¼ÂºÝ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£28Ç¯Á°¤ÎÄ´ºº°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦