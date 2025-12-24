村上宗隆 ホワイトソックス入団会見で「球団に最大限貢献したい」と意気込み 球団GMはWBC出場を全面支援



村上宗隆 PHOTO:Getty Images

メジャーリーグのホワイトソックスと契約した村上宗隆内野手(25＝ヤクルトからポスティング)が22日(日本時間23日)、シカゴの本拠地レート・フィールド内で入団会見を行った。

2年総額3400万ドル(約52億7000万円)で、背番号は「5」。出場を熱望するワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に関しては、クリス・ゲッツGMが「WBC出場は契約の条件だった」と明かし、出場が決定的となった。

"つかみ"はバッチリだった。「ホワイトソックスファンの皆さん、皆さんは私の心の中にいます」と英語であいさつして地元メディアのハートをぐっとつかむと、「White Sox」と持参していた白い靴下を取り出して爆笑を誘った。

そして「このレート・フィールドでプレーできること、今ものすごく興奮しています。僕の目標は勝つことです。成長すること、挑み続けること。

どんな相手だろうと立ち向かい、あきらめません。球団に最大限貢献したいと思います」と心境と意気込みを語った。

ホワイトソックスは、2年連続最下位に沈み、3年連続100敗以上を継続中。若手中心の編成で、チームの再建に取り組んでいる真っ最中だ。

村上サイドは長期契約にこだわりはなく、成長と挑戦の場を重視した選択といえる。一塁手としての起用が濃厚とみられている。

「出ることは決まっている。僕の中で揺るぎはないです」と村上が語っている通り、WBC出場については「交渉の段階でムネが(WBCに)参加することは認識していた。我々に何の心配もない」とゲッツGMはWBC出場全面支援を約束していたことを明らかにした。

今後の調整については未定だが、野手集合日より前にキャンプ地入りし、コーチ陣と一緒になって早めに調整を開始する案も練られている模様。

メジャー移籍初年度のキャンプ途中離脱については「そこは問題なくいけるかな、と思います」と自信をのぞかせた。

「Let's get to work !(さあ、仕事をしよう)」。契約を終えて、メジャー、そしてWBCへ、日本プロ野球史上最年少の三冠王がいよいよ世界の舞台へ飛び出していく。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



【WBC】村上宗隆 プレーを通じて大谷翔平から影響を受けたこととは「選手として、目標を高めてくれる存在」

【ヤクルト】村上宗隆 史上最年少通算200号達成！若き主砲がまた一つ偉業