日本テレビの郡司恭子アナウンサー（３５）が２４日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を発表した。

「今年もクリスマスを迎えました」と書き出し、「出産を経て、今は目の前の生活を大切にしながら穏やかに過ごしています」と無事に誕生したことを報告した。

「現場から離れたことで、これまで温かく支えていただいたことにあらためて感謝する気持ちが生まれました」と心境をつづる。そして「今年は画面越しに日テレの冬の盛り上がりを感じ、応援するつもりです。寒い日が続きますので、どうぞ暖かくしてお過ごし下さい」とメッセージを寄せた。

郡司アナは２０１３年に入社し、産休前は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーなどを担当。２２年９月にスタートした、同局アナウンサー発のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。プライベートでは今年５月に結婚を発表し、８月に第１子妊娠を公表した。

◆郡司 恭子（ぐんじ・きょうこ）１９９０年６月、東京都生まれ。３５歳。慶大総合政策学部卒業後の２０１３年、日本テレビに入社。同期に川畑一志、中島芽生、後藤晴菜（２４年１０月に退社）の各アナ。特技は大学で体育会に所属したゴルフで、ホールインワンの経験も。産休前は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーなどを担当した。身長１６２センチ。血液型Ｂ。