米国では各種記録の比較として１シーズンの記録だけではなく、１０年間を表すｄｅｃａｄｅ（ディケード）、２５年間のｑｕａｒｔｅｒ ｃｅｎｔｕｒｙ（四半世紀）などに分けてその時々のベストチームやオールスターなどを選んでいる。

２０２５年を終えたところで、四半世紀ごとに日米の最多勝利チームを出してみた。

▼１９０１〜２５年

★ＭＬＢ ジャイアンツ２１９９勝（リーグ優勝１０回）

▼１９２６〜５０年

★ＭＬＢ ヤンキース２３８７勝（同１４回）

★ＮＰＢ 巨人８６５勝（同９回）

▼１９５１〜７５年

★ＭＬＢ ヤンキース２２５０勝（同１２回）

★ＮＰＢ 巨人１９１２勝（同１９回）

▼１９７６〜２０００年

★ＭＬＢ ヤンキース２１７８勝（同８回）

★ＮＰＢ 巨人１７７５勝（同１０回）

▼２００１〜２５年

★ＭＬＢ ヤンキース ２２９３勝（同４回）

★ＮＰＢ ソフトバンク １９４８勝（同９回）

ＭＬＢはニューヨークに本拠を置いていたジャイアンツが１９０１年からの２５年間で４連覇を含め１０度のリーグ制覇もあってトップだったが、以降１００年間、２５年刻みではすべてヤンキースがトップ。１９５１年からの２５年間は２２５０勝。同時期、黒人選手をいち早く登用したドジャースの２２４８勝を２勝差でかわした。

直近２５年間はドジャースが１３シーズン連続ポストシーズン進出という猛追もあったが、勝率５割未満が２度あったのが響き２２４６勝止まり。１９９３年以降すべて勝率５割以上というヤンキースの２２９３勝を挙げる安定感には及ばなかった。

ＮＰＢはこの２５年間ソフトバンクが１９４８勝を挙げる圧倒的な成績で各２５年間最多勝を独占していた巨人の牙城を打ち崩した（巨人は１８６１勝）。２０１５年までは巨人がリードしていたが、直近１０年間に７９３勝対７０１勝と一気に引き離して逆転した。ちなみに試合数が増えたこともあってソフトバンクの２５年間１９４８勝は、１９５１〜７５年巨人の１９１２勝を塗り替える数字となった。

今後２５年間はどんなチームが常勝チームとなるのだろうか？

※参考資料 ベースボールリファレンス、ＮＰＢ公式サイト

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）