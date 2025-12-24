巨人は首位陥落　ヤンキースは首位堅持

　米国では各種記録の比較として１シーズンの記録だけではなく、１０年間を表すｄｅｃａｄｅ（ディケード）、２５年間のｑｕａｒｔｅｒ　ｃｅｎｔｕｒｙ（四半世紀）などに分けてその時々のベストチームやオールスターなどを選んでいる。

　２０２５年を終えたところで、四半世紀ごとに日米の最多勝利チームを出してみた。

　▼１９０１〜２５年

★ＭＬＢ　ジャイアンツ２１９９勝（リーグ優勝１０回）

　▼１９２６〜５０年

★ＭＬＢ　ヤンキース２３８７勝（同１４回）

★ＮＰＢ　巨人８６５勝（同９回）

　▼１９５１〜７５年

★ＭＬＢ　ヤンキース２２５０勝（同１２回）　

★ＮＰＢ　巨人１９１２勝（同１９回）

　▼１９７６〜２０００年

★ＭＬＢ　ヤンキース２１７８勝（同８回）

★ＮＰＢ　巨人１７７５勝（同１０回）

　▼２００１〜２５年

★ＭＬＢ　ヤンキース　２２９３勝（同４回）

★ＮＰＢ　ソフトバンク　１９４８勝（同９回）

　ＭＬＢはニューヨークに本拠を置いていたジャイアンツが１９０１年からの２５年間で４連覇を含め１０度のリーグ制覇もあってトップだったが、以降１００年間、２５年刻みではすべてヤンキースがトップ。１９５１年からの２５年間は２２５０勝。同時期、黒人選手をいち早く登用したドジャースの２２４８勝を２勝差でかわした。

　直近２５年間はドジャースが１３シーズン連続ポストシーズン進出という猛追もあったが、勝率５割未満が２度あったのが響き２２４６勝止まり。１９９３年以降すべて勝率５割以上というヤンキースの２２９３勝を挙げる安定感には及ばなかった。

　ＮＰＢはこの２５年間ソフトバンクが１９４８勝を挙げる圧倒的な成績で各２５年間最多勝を独占していた巨人の牙城を打ち崩した（巨人は１８６１勝）。２０１５年までは巨人がリードしていたが、直近１０年間に７９３勝対７０１勝と一気に引き離して逆転した。ちなみに試合数が増えたこともあってソフトバンクの２５年間１９４８勝は、１９５１〜７５年巨人の１９１２勝を塗り替える数字となった。

　今後２５年間はどんなチームが常勝チームとなるのだろうか？

　※参考資料　ベースボールリファレンス、ＮＰＢ公式サイト

　蛭間　豊章（ベースボール・アナリスト）