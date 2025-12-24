四半世紀ごとに見る最強チーム ＮＰＢでは巨人が初のトップ陥落 ＭＬＢはヤンキースが首位堅持
米国では各種記録の比較として１シーズンの記録だけではなく、１０年間を表すｄｅｃａｄｅ（ディケード）、２５年間のｑｕａｒｔｅｒ ｃｅｎｔｕｒｙ（四半世紀）などに分けてその時々のベストチームやオールスターなどを選んでいる。
２０２５年を終えたところで、四半世紀ごとに日米の最多勝利チームを出してみた。
▼１９０１〜２５年
★ＭＬＢ ジャイアンツ２１９９勝（リーグ優勝１０回）
▼１９２６〜５０年
★ＭＬＢ ヤンキース２３８７勝（同１４回）
★ＮＰＢ 巨人８６５勝（同９回）
▼１９５１〜７５年
★ＭＬＢ ヤンキース２２５０勝（同１２回）
★ＮＰＢ 巨人１９１２勝（同１９回）
▼１９７６〜２０００年
★ＭＬＢ ヤンキース２１７８勝（同８回）
★ＮＰＢ 巨人１７７５勝（同１０回）
▼２００１〜２５年
★ＭＬＢ ヤンキース ２２９３勝（同４回）
★ＮＰＢ ソフトバンク １９４８勝（同９回）
ＭＬＢはニューヨークに本拠を置いていたジャイアンツが１９０１年からの２５年間で４連覇を含め１０度のリーグ制覇もあってトップだったが、以降１００年間、２５年刻みではすべてヤンキースがトップ。１９５１年からの２５年間は２２５０勝。同時期、黒人選手をいち早く登用したドジャースの２２４８勝を２勝差でかわした。
直近２５年間はドジャースが１３シーズン連続ポストシーズン進出という猛追もあったが、勝率５割未満が２度あったのが響き２２４６勝止まり。１９９３年以降すべて勝率５割以上というヤンキースの２２９３勝を挙げる安定感には及ばなかった。
ＮＰＢはこの２５年間ソフトバンクが１９４８勝を挙げる圧倒的な成績で各２５年間最多勝を独占していた巨人の牙城を打ち崩した（巨人は１８６１勝）。２０１５年までは巨人がリードしていたが、直近１０年間に７９３勝対７０１勝と一気に引き離して逆転した。ちなみに試合数が増えたこともあってソフトバンクの２５年間１９４８勝は、１９５１〜７５年巨人の１９１２勝を塗り替える数字となった。
今後２５年間はどんなチームが常勝チームとなるのだろうか？
※参考資料 ベースボールリファレンス、ＮＰＢ公式サイト
蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）